Канада не будет бесплатно предоставлять Украине оружие

Канада поддерживает суверенитет Украины, однако не будет безвозмездно предоставлять летальное оружие.

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает Укринформ.

«Правительство Канады предано поддержке Украины в её усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставлении летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому», - утверждается в ответе.

При этом в документе отмечается, что правительство Канады «остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование».