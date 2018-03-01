В Украине более 100 тыс. человек уже подписали декларации с врачами

В Украине по состоянию на 30 марта 2018 года декларации с врачами подписали 106 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении на "Урядовом портале".

Сообщается, что национальная кампания по выбору врача начнется 2 апреля. В то же время процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году и на сегодня в системе зарегистрировано уже 106 тыс. деклараций. Кампания по выбору врача, которая начнется в апреле, не имеет определенного срока: она будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами.

"В то же время, обратите внимание, что врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900", - говорится в сообщении. Также сообщается, что украинцы не обязаны выбирать врача по месту прописки или проживания.