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Мэр Киева задекларировал более 5 млн гривен дохода за 2017 год

Сегодня, 12:28 citynews.net.ua | Напечатать

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал более 5 млн гривен дохода за 2017 год.

Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, Кличко указал в е-декларации 186 668 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы в 2017 году, 4 942 422 гривен - роялти и 212 гривен процентов от вклада в банке.

Также Кличко задекларировал подарок в неденежной форме стоимостью 11 630 гривен. Таким образом, общий доход Кличко за 2017 год составил 5 140 932 гривен. Кроме того, Кличко указал в декларации почти 8,4 млн евро и 697 680 долларов, которые он одолжил третьим лицам.

На банковских счетах Кличко хранит 1 014 евро, 130 448 гривен, 1 289 долларов, а наличными - 18,1 тыс. долларов и 29,5 тыс. евро. Также Кличко указал в декларации квартиру в Киеве, а также жилой дом и земельный участок в Киевской области. Кроме того, мэр Киева задекларировал антиквариат, ювелирные изделия, часы, рояль, автомобили Toyota и Land Rover, мотоцикл, прицеп-платформу, 9 велосипедов и торговые марки.


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