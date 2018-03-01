В прифронтовой Авдеевке спасатели ГСЧС восстановили 348 домов

Спасатели завершили восстановление 348 домов, поврежденных в результате обстрелов, в прифронтовой Авдеевке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны, Сумская область) продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению ликвидировать последствия артиллерийских обстрелов, которые произошли год назад в Авдеевке.

В течение 29 марта бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Леваневского, Каштановая и Шевченко. Всего было установлено 157 листов шифера, 20 кв. м оцинкованного железа, 120 метров погонных доски и 42 метров погонных бруса. Также, спасатели демонтировали 157 листов шифера и 32 м погонных доски.