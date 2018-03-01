Крысина арестовали на два месяца без права залога

Фигурант дела, касающегося хищения и пыток участников Евромайдана Юрий Крысин арестован судом без права внесения залога 29 марта.

Об этом информирует "Радио Свобода".

"Дарницкий районный суд города Киева арестовал на срок в два месяца без возможности внесения залога Юрия Крысина, заключенного по делу о похищении и пытках участников Евромайдана", - пишет издание. Он задержан до 29 мая 2018 года. Отметим, Крысина задержали в марте 2014 в спортзале на Печерске. Он признался, что получил 20 тысяч долларов за "комплекс услуг" по Майдану.

Вместе с тем, суд квалифицировал участие Крысина в убийстве журналиста Вячеслава Веремия как "хулиганство". 19 марта 2018 года прокурор Донской заявил, что для Крысина потребуют шесть лет лишения свободы.