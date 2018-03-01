В Харькове из автоматов расстреляли группу людей, есть погибший

В Харькове на выходе из ресторана из автоматов расстреляли группу людей, в результате чего есть погибший.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что около 23:00 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау. Предварительная проверка установила, что в одном из ресторанов отдыхала группа людей. Когда они вышли из развлекательного заведения, к ним неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия.

"В результате происшествия двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть одного из пострадавших", - говорится в сообщении.

Нападавшие с места происшествия скрылись, в городе ввели полицейскую операцию "Сирена". Открыто дело по статье "умышленное убийство".