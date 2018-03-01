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Порошенко подписал закон об упрощении добычи нефти и газа

Вчера, 15:29 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 3096-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли".

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта на сайте парламента.

В частности, закон возвращен с подписью президента 29 марта, а был принят Верховной Радой 1 марта этого года.

Согласно пояснительной записке к законодательному акту, закон направлен на упрощение разрешительных процедур для предприятий, осуществляющих в Украине геологоразведку и работы по строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин. "Предложенные законопроектом изменения направлены на совершенствование процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию, объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур нефтегазодобывающей отрасли, что поможет оптимизировать затраты предприятий отрасли при проведении таких работ и увеличить объемы нефти и газа собственной добычи", – говорится в документе. Законом разрешается использовать механизм сервитута (ограничения права пользования-ред.) для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (без смены целевого назначения земельных участков).

Кроме того, устраняется необходимость получения горного отвода, исключаются объекты нефтегазодобычи из перечня объектов градостроительной деятельности, отменяется обязательный ввод месторождений в исследовательско-промышленную и промышленную разработку по решению Минэнергоугля. Законом предоставляется право нефтегазодобытчикам после завершения периода исследовательско-промышленной разработки месторождений использовать земучастки на основании договора с собственником земли вплоть до смены целевого назначения и оформления документов на право пользования.


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