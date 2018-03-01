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Савченко на суде заявила отвод прокурору

Сегодня, 14:22 citynews.net.ua | Напечатать

Нардеп Надежда Савченко в Апелляционном суде Киева заявила отвод прокурору Александру Климович, передает РБК-Украина.

"Есть отвод прокурору Климович, который в прошлый раз позволил себе позорное выражение. Он сказал, что российские солдаты лучше украинских. Такой прокурор выразил предвзятое отношение. Он унижает мою честь и честь украинских офицеров", - сказала она. Адвокат Савченко Виктор Чевгуз добавил, что прокурор не может быть объективным.

"Есть основания для его отвода. Он сказал, что Ерофеев и Александров лучше выглядели. Он не имеет морального права принимать участие в заседании", - сказал Чевгуз. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно отвода прокурора.


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