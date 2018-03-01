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Установлен седьмой подозреваемой по делу о хищении средств Госинвестпроекта

Сегодня, 11:07 citynews.net.ua | Напечатать

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств, предусмотренных государственным бюджетом по программе «Государственная поддержка национальных проектов на условиях софинансирования».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, им оказался директор ООО «Боржава резорт». Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с должностными лицами Госинвестпроекта и ГП «Государственная инвестиционная компания» в течение 2012-2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта «Олимпийская надежда-2022 – создание спортивно-туристической инфраструктуры».

Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2016 года.


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