Суд оштрафовал предпринимателя на 16 тыс. грн за использование песни Скрябина

Хозяйственный суд Черкасской области принял решение о взыскании с физического лица-предпринимателя 16 тыс. грн. за использование песни "Кольорова" Кузьмы Скрябина без разрешения.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Иск подала «Организация коллективного управления авторскими и смежными правами» в интересах ООО «Мун Рекордс».

Суд установил, что 25 марта 2016 года в помещении одного из кафе в Черкассах свободно распространялись (публично выполнялись) музыкальные произведения с помощью имеющейся в учреждении бытовой аудио техники, среди которых было и музыкальное произведение под названием «Кольорова» группы Скрябин.

Решением суда от 27 февраля 2018 года исковые требования удовлетворены полностью.