Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина - НАТО

Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметили в пресс-службе, Годовая национальная программа (ГНП-2018) является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задания на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь до 2020 года. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

ГНП-2018 должна обеспечить выполнение приоритетных заданий сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, других важных договоренностей с НАТО.

Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств - членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также ввода целеустремленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к приобретению членства в НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.