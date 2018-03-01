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Обвиняемому в корректировке обстрела "Восточного" в Мариуполе продлили арест еще на 2 месяца

Сегодня, 09:40 citynews.net.ua | Напечатать

Приморский суд Мариуполя продлил на 60 дней срок содержания под стражей обвиняемого в корректировке обстрела МКР “Восточный” в январе 2015 Валерия Кирсанова (позывной “Гаишник”). Об этом сообщает 0629.

Срок содержания под стражей экс-милиционера истекал 5 апреля. На суде прокурор Марина Лукьянченко настаивала на продлении ареста, мотивируя тем, что подсудимый может сбежать.

“Учитывая то, что обвиняемый имеет связи, в том числе дружеские, с представителями т.н. "ДНР", он будет иметь возможность покинуть территорию, подконтрольную украинской власти, поехать на оккупированную территорию, а потом переехать в Российскую Федерацию”, - отметила прокурор.

В свою очередь Кирсанов заявил, что у него нет возможности выехать из Мариуполя, так как для этого необходим специальный пропуск.

Тем не менее, решением суда Валерию Кирсанову продлили срок содержания под стражей в Мариупольском следственном изоляторе до 25 мая 2018 года включительно.

Кирсанов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины.


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