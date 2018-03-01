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В Мариуполе из-за матча "Мариуполь" – "Динамо" будут действовать беспрецедентные меры безопасности

Сегодня, 09:09 citynews.net.ua | Напечатать

Беспрецедентные меры безопасности будут действовать во время футбольного матча "Мариуполь" – "Динамо", который состоится в воскресенье, 1 апреля.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Непосредственно в районе стадиона им. Бойко в Мариуполе, где пройдет игра, будут нести службу 400 сотрудников полиции и Нацгвардии.

Расстановку сил и средств во время футбольного поединка обсудили сегодня во время координационного совещания руководители полиции Донецкой области, Национальной гвардии, СБУ, ГСЧС, Футбольной федерации Мариуполя, ФК "Мариуполь" и представители фанатского движения.

С 30 марта полиция Донетчины переводится на усиленный режим несения службы. Будет усилен контроль на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах в регионе, в районе Мариуполя будет увеличено количество пеших и автомобильных патрулей.

Накануне игры стадион и прилегающую территорию обследуют взрывотехники правоохранительных структур, ГСЧС и объект будет взят под круглосуточную охрану. На входе полицейские будут осуществлять проверку с помощью современных металлодетекторов, чтобы предотвратить пронос на трибуны запрещенных предметов.

В течение матча периметр стадиона будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. Будут работать группы полиции диалога и группы документирования, задача которых - не допустить каких-либо конфликтов и своевременно реагировать на все изменения оперативной обстановки.

К мероприятиям привлечены бойцы спецподразделения Корпуса оперативно-внезапного действия, кинологические группы полиции Донецкой области и Нацгвардии.

"Наша задача - чтобы этот футбольный матч прошел в безопасности для каждого игрока и болельщика, без нарушений общественного порядка", - отметил начальник управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Юрий Горустович.

Полицейские позаботиться о безопасности гостей в течение всего периода их пребывания в Донецкой области. Усиленный режим несения службы продлится до конца понедельника, 2 апреля.


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