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Прокуратура за неделю разоблачила 24 факта взяточничества

Сегодня, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

В период с 21 по 27 марта органами прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства разоблачено 24 факта получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своем Facebook.  

"Рекордное количество зафиксированных коррупционных преступлений за последнюю неделю свидетельствует о рискованной и бездумной храбрости наших граждан, которые надеются, что наказание их минует.

Среди задержанных взяточников - медики, архитекторы, предприниматели, военнослужащие, полицейские, юрист, чиновники органов местного самоуправления, государственных учреждений, педагоги, пограничник и даже председатель гаражного кооператива. Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах - от 2800 грн. до 800 тыс. грн", - отметил Лысенко.

Как сообщил пресс-секретарь ГПУ, за неделю было возвращено государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму почти 16 млн грн.

"В поддержку позиции прокуратуры в судах были приняты и выполнены решения по возврату задолженности за арендную плату, Пенсионному фонду, в сфере инновационного кредитования и образования. Судебные инстанции уже приняли решение касательно их законного статуса благодаря настойчивости представителей прокуратуры", - отметил он.

Кроме того, по словам Лысенко, за последнюю неделю из незаконного использования было возвращено в собственность государства и территориальных общин 1440 га земель общей стоимостью более 2,9 млн грн. Среди них - земли государственной и коммунальной собственности, обороны, лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и прибрежной защитной полосы.


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