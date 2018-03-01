Кабмин уволил замглавы Минсоцполитики Привалова

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра социальной политики Александра Привалова.

Об этом сообщил министр социальной политики Павел Розенко. "Привалова уволили", - сказал Розенко, пишет РБК-Украина.

Напомним, 3 марта 2017 года Привалов был назначен заместителем главы Министерства социальной политики Украины. Ранее Привалов занимал должность заведующего сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Минсоцполитики. Привалов закончил в 2010 году Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове.

В этом же году занял должность следователя прокуратуры Волновахского района Донецкой области прокуратуры Донецкой области.