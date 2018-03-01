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МИД закупает оборудование для выездного оформления паспортов за рубежом

Сегодня, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство иностранных дел Украины закупает мобильное оборудование для обработки ходатайств об оформлении загранпаспортов во время выездных консульских обслуживаний.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "В рамках мер, принимаемых украинской консульской службой для предоставления гражданам Украины за рубежом максимально удобных услуг, министерством закуплено мобильное оборудование для обработки ходатайств об оформлении загранпаспортов во время выездных консульских обслуживаний", - говорится в сообщении.

Указано, что оборудование ближайшее время будет доставлено в зарубежные дипломатические учреждения Украины, которые оформляют загранпаспорта и имеют большую территорию консульского округа. В ведомстве уточняют, "если у вас нет возможности приехать в посольство или консульство и ходатайствовать об оформлении паспорта, следите за информацией об осуществлении консулом выездного обслуживания в вашем городе".


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