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Суд рассмотрит апелляцию на арест Савченко 29 марта

Сегодня, 17:48 citynews.net.ua | Напечатать

Апелляционный суд города Киева рассмотрит жалобу стороны защиты на арест нардепа Надежды Савченко 29 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. "Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины VIII созыва Савченко Н.В. назначено на 29 марта 2018 года (в 13:30), зал судебных заседаний № 201", - говорится в сообщении.

Отметим, сторона защиты Савченко сегодня, 26 марта 2017 года, подала в суд апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева относительно ареста Савченко.


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