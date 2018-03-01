Суд рассмотрит апелляцию на арест Савченко 29 марта

Апелляционный суд города Киева рассмотрит жалобу стороны защиты на арест нардепа Надежды Савченко 29 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. "Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины VIII созыва Савченко Н.В. назначено на 29 марта 2018 года (в 13:30), зал судебных заседаний № 201", - говорится в сообщении.

Отметим, сторона защиты Савченко сегодня, 26 марта 2017 года, подала в суд апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева относительно ареста Савченко.