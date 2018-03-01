ГП "Харьковский завод транспортного оборудования", который входит в состав "Укроборонпрома" Федор Петров уволен с должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома". "Директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" Федор Петров уволен за несоблюдение условий контракта, такое решение было принято сегодня, 26 марта, генеральным директором ГК "Укроборонпром" Павлом Букиным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Укроборонпром" в начале 2017 года сообщил военной прокуратуре об обнаружении нарушений финансово-хозяйственной деятельности на харьковском заводе.

На основе переданной "Укроборонпромом" информации, военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы госконцерна. В свою очередь, Петров предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона 60 тыс. гривен для закрытия уголовного производства.