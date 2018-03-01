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Житель Мариуполя получил пожизненное лишение свободы за убийство полицейского

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

Пожизненное лишение свободы получил 33-летний житель Мариуполя за убийство полицейского и ряд других преступлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ему инкриминировали участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях, вымогательство, кражу, незаконное завладение транспортным средством и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В мае 2014 года, когда город был оккупирован представителями террористической организации "ДНР", местный житель добровольно вступил в ряды террористов с целью получения денежного вознаграждения за охрану административного здания горисполкома. Однако, когда боевики платить перестали, он покинул незаконное формирование.

С ноября 2014-го по апрель 2015 года мужчина периодически приходил к своей бывшей жене домой, где, угрожая применением насилия, потребовал у нее денежные средства. Не получая денег, он резал интернет-кабель, ломал пластиковые трубы водоснабжения, демонтировал металлический люк, чем наносил женщине немалый материальный ущерб.

Возмущенная его поведением женщина обратилась в полицию. Когда участковый инспектор пришел к мужчине домой, последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему не менее 10 ударов топором по голове. От полученных многочисленных травм милиционер скончался, а злоумышленник забрал из кармана погибшего денежные средства, мобильный телефон, ключи от автомобиля, и на угнанном авто поехал к своему товарищу.

В судебном заседании мужчина признал свою вину частично, однако прокурором Мариупольской местной прокуратуры №1 предоставлено достаточно доказательств совершения им указанных преступлений. Поэтому суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 260, ч.ч.1,2 ст. 189, ст.348, ч.2 ст., Ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу. У сторон есть 30 дней на его обжалование в суде высшей инстанции.


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