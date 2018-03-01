На Донетчине 58-летний житель осужден за уклонение от воинского учета

В Краматорске (Донецкая область) 58-летний местный житель осужден за отказ от постановки на воинский учет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В феврале 2017 года Краматорским городским военным комиссариатом Донецкой области мужчине сообщено о необходимости постановки на воинский учет как лица, которое, имея звание младшего офицерского состава, не достигло предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и является военнообязанным», – говорится в сообщении.

Однако в указанное время мужчина в военкомат не явился и еще дважды категорически отказывался получить под роспись сообщение с предупреждением об уголовной ответственности за нарушение действующего законодательства, о чем составлен соответствующий акт.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 337 (уклонение военнообязанного от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим военным комиссариатом) УК Украины.

Приговор суда – 2 года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% из суммы заработка осужденного.