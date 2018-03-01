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Аэропорту "Киев" присвоено имя авиаконструктора Сикорского

Сегодня, 16:27 citynews.net.ua | Напечатать

Аэропорту "Киев" присвоено имя авиаконструктора Сикорского Киевсовет в четверг, 22 марта, рада присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 22 марта, на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского"", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, для переименования Киевсовет прошел все процедуры присвоения аэропорту Жуляны имени авиаконструктора Сикорского.

"Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", - сказал Резников. Отметим, что Игорь Сикорский - выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, основатель компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии.


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