В Киеве правоохранители задержали в метро мужчину со взрывчаткой

В Киеве правоохранители задержали мужчину со взрывчаткой в метро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Правоохранители метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы. С задержанным общаются сотрудники Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении. Как отмечается, злоумышленника, который направлялся в центр города, задержали сегодня утром на станции метро "Житомирская".

"Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, во время осмотра которого обнаружили тротиловую шашку весом около 100 грамм, 100 грамм пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы", - говорится в сообщении. Сообщается, что задержанным оказался уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице. "Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.