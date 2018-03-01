В МИД допускают усиление обысков и арестов в аннексированном Крыму после нелегитимных выборов

В Министерстве иностранных дел Украины допускают усиление обысков и арестов в аннексированном Крыму после нелегитимных выборов президента России на полуострове.

Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Незаконные обыски, аресты будут лишь усиливаться оккупантом после нелегитимных выборов в АРК. Категорически осуждаем", - написала она.

Отметим, ранее Беца зазявляла, что незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в России в целом.