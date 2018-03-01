В Харьковской области зарегистрировали случай малярии

С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрировали второй случай малярии у гражданина Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Известно, что заболевший посещал по работе страны Африки: Демократическую Республику Конго и Республику Уганду.

У мужчины сначала поднялась температура тела до 38 градусов и слабость, с чем он обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован с подозрением на малярию.

Врачи подтвердили диагноз малярия средней тяжести и назначили лечение.

По месту жительства больного специалисты ГУ Харьковский ОЛЦ провели эпидемиологическое расследование и внедрили комплекс противоэпидемических мероприятий.