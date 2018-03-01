Минобразования ликвидировало аттестацию школ

Министерство образования и науки Украины ликвидировало аттестацию школ и функции инспектирования в местных органах власти.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В соответствии с законом об образовании, контроль качества образования в школах будет осуществлять Госслужба по качеству образования. Об этом сообщил глава Госслужбы Руслан Гурак.

"Мы меняем идеологию Государственной службы качества образования посредством новых подходов в работе. В первую очередь - трансформация системы "контроля и наказания" в систему "доверия и помощи". Учитывая имеющийся значительный разрыв ожиданий со стороны непосредственного заказчика качественного образования - общества, мы должны: с одной стороны, удовлетворить общественные потребности в достоверной, полной, точной и своевременной информации о том, как обеспечивается образовательный процесс, а с другой стороны, помочь каждой школе сформировать качественную образовательную среду", - рассказал Гурак.

Он отметил, что закон об образовании ликвидировал аттестацию школ - процедуру, которая себя дискредитировала как неэффективная. Также отменены функции инспектирования в местных управлениях образования. То есть полномочия по контролю качества образовательной деятельности переходят от местных органов власти к ГСКО.

Теперь одним из основных инструментов обеспечения и повышения качества образования должен стать так называемый институционный аудит. Результатом институционного аудита будут рекомендации для устранения и предотвращения нарушений, а также эффективного и устойчивого развития учебного заведения.