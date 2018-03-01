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Минздрав: роды останутся бесплатными

Сегодня, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы.

Это предусмотрено ст. 4 Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после внедрения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введения оплаты за роды от рожениц", - говорится в сообщении.

В частности, в ст. 4 п.1 Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" отмечается:

"В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием:

1) экстренной медицинской помощи;

2) первичной медицинской помощи;

3) вторичной (специализированной) медицинской помощи;

4) третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

5) паллиативной медицинской помощи;

6) медицинской реабилитации;

7) медицинской помощи детям до 16 лет;

8) медицинской помощи в связи с беременностью и родами".

В Министерстве отметили, что медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, которые предоставляются украинцам. В частности, стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.

Изменения в системе здравоохранения начнутся 2018 года с первичного звена. Так, в апреле стартует национальная кампания по выбору врача - терапевта, педиатра или семейного врача, а с июля учреждения "первички", которые заключили договоры с Национальной службой здоровья, начнут получать прямые выплаты от государства за обслуживание пациентов.


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