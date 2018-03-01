Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ

Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией на 2011-2020 годы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.

Отметим, одним из основных направлений данной программы была активизация сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества. Предполагалось, что Украина и Россия будут создавать совместные предприятия и стратегические корпоративные объединения для создания новых образцов продукции военного, двойного и спецназначения.

Кроме того, программа предполагала развитие сотрудничества в области добычи, переработки, хранения и транзита углеводородов, а также совместную разработку и освоение технологий разведки и добычи газа из нетрадиционных источников, освоение и эксплуатацию углеводородных месторождений на черноморском шельфе.

Прекращение действия программы является частью комплекса мер, направленных на противодействие агрессивной политике РФ. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет Россия систематически применяет к Украине, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами.

В частности, с конца 2015 года РФ последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию в отношении Украины: одностороннее прекращение Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины в связи с чем к товарам происхождением из Украины применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС; запрет на импорт для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, в том числе происхождением из Украины; фактическое блокирование транзита украинских товаров по территории Российской Федерации.