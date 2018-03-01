Савченко советовали отравить Раду газом

Народному депутату Надежде Савченко коллеги-нардепы советовали отравить парламент газом. Об этом она заявила на брифинге, передает 112 Украина.

«В парламенте, когда я шутила на тему «а не двинуть бы сюда гранатой», коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились. Объект «А» должен был все это фиксировать и постоянно передавать, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла», - сказала она.