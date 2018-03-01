Верховная Рада запретила ношение оружия в здании парламента

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 8155 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", запрещающий входить в парламент с оружием.

За указанный законопроект проголосовали 263 нардепа, пишет РБК-Украина.

Законопроектом предусматривается запретить ношение оружие в зданиях, где работает парламент, правительство президент Украины, а также иные органы государственной власти.

При этом право ношения оружия оставляется за сотрудниками государственной охраны и ведомств, обеспечивающих безопасность в указанных зданиях. Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение.

Субъектам, осуществляющим охрану органов государственной власти предоставлены соответствующие полномочия для обеспечения режима безопасности, предусмотренного для таких органов.

По словам спикера парламента Андрея Парубия, для контроля наличия у лиц, в том числе народных депутатов запрещенных к проносу предметов, предлагается проверять всех посетителей при помощи металлических рамочных металлодетекторов.