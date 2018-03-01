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Украинские паралимпийцы вернулись из Пхёнчхана на родину

Вчера, 17:03 citynews.net.ua | Напечатать

Паралимпийская сборная Украины вернулась с XII зимних Игр, которые проходили с 9 по 18 марта в Пхёнчхане (Республика Корея).

В международном аэропорту "Борисполь" украинскую делегацию встречали Премьер-министр Владимир Гройсман, председатель комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, представители общественных организаций, многочисленные болельщики, сообщает Укринформ.

Сборная Украины в Пхёнчхане завоевала 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых, заняв четвертое место по общему количеству наград и шестое место - в общекомандном зачете среди 49 стран-участниц "белых" Игр-2018.

Обращаясь к героям Паралимпиады-2018, Владимир Гройсман отметил, что государство и в дальнейшем будет всесторонне поддерживать отечественных спортсменов с ограниченными возможностями.

"Когда вы отправлялись на Паралимпиаду, мы небезосновательно считали, что будем встречать победителей. Вы на деле показали свою силу духа, несокрушимость, стремление к победе и чувство ответственности перед страной. Мы искренне болели за ваши победы и отмечаем каждого из вас. Искренне гордимся тем, что каждый день на Паралимпиаде в Пхёнчхане звучал гимн Украины и поднимался украинский флаг. Мы делали и будем делать все, чтобы помочь вам быть самыми лучшими. В частности, правительство ликвидировало дискриминацию, когда олимпийцы получали большие вознаграждения за медали, чем паралимпийцы. Ваша победа - это наша гордость, ваша сила - это пример для каждого из нас", - сказал Премьер.

Как сообщалось, за "золото" паралимпийцы получат по 125 тысяч долларов, за "серебро" - по 80 тысяч долларов, за "бронзу" - по 55 тысяч долларов.


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