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Экс-председателю "Избирательной комиссии Крыма" сообщили о подозрении

Вчера, 16:10 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно со следственным отделом ГУ СБУ в АРК (который размещается в г. Херсон) объявлено о подозрении гражданину Украины - так называемом голове незаконно созданной на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым "Избирательной комиссии Республики Крым".

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым.

В частности, его обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины, в совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измены.

Согласно сообщению, собранные доказательства указывают, что гражданин Украины, будучи с 2010 года председателем избирательной комиссии Автономной Республики Крым, согласился возглавить Комиссию Автономной Республики Крым для проведения так называемого "общекрымского референдума", а также обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором говорилось о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта.

Фактически, он обеспечил проведение "нелегитимного референдума" по отсоединению полуострова от Украины и, как следствие, присоединение его к Российской Федерации. Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, он, находясь на так называемой должности председателя незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым" обеспечил подготовку и проведение на временно оккупированной территории полуострова Крым незаконных выборов президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 года.

В результате, как считает прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.

"Соглашаясь на предложение возглавить Комиссию Автономной Республики Крым с проведения так называемого "общекрымского референдума" и понимая противоправность своих действий, подозреваемый очевидно осознавал и об ответственности, которая его ждет. Однако, это не помешало ему в дальнейшем возглавить незаконно образованную "Избирательную Комиссию Республики Крым", обеспечивать подготовку и проведение незаконных выборов в органы местного самоуправления, законодательных органов, а также выборов в Государственную Думу и президента Российской Федерации на территории полуострова", - отметил Мамедов. За совершение этих преступлений УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.


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