Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Катаром

Украинцы смогут путешествовать в Катара без виз уже через несколько месяцев.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам визита в Катар.

"Хочу поздравить всех украинцев с тем, что нам удалось договориться о безвизовых поездках украинцев в Катар и катарцев в Украину. Это придает еще большего веса украинскому паспорту и создает уникальные туристические возможности. Уже через несколько месяцев украинцы смогут путешествовать в Катара без виз на 90 дней", - отметил он.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются паспортами для выезда за границу, действительными не менее, чем 6 месяцев с даты въезда в государство другой стороны, могут въезжать/выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на его территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.