На Одесчине без отопления остались более 2 тысяч человек

В селе Крыжановка Лиманского района Одесской области из-за отсутствия лимита газа остались без теплоснабжения боле 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«18 марта в ГосЧС поступила информация о том, что в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК «Суворовский» проживает 6 тыс. 500 чел.)», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 7:00 20 марта газоснабжения не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха составляет 3 градуса мороза. Ситуация находится на контроле ГсоЧС.