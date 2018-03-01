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МинВОТ заявляет о полной поддержке осужденного в Крыму украинца Балуха

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявляет, что действия Российской Федерации является прямым нарушением прав и свобод человека и международного права в сфере прав человека.

Об этом говорится в размещенном на Facebook заявлении Министерства. Украина поддерживает своего гражданина и гордится мужеством Владимира Балуха, который отказался от российского гражданства оставаясь в оккупационному Крыму.

Он последовательно отстаивал свою позицию, защищая право оставаться украинцем, за что терпел притеснения, преследовался так называемой властью и был неоднократно арестован. МинВОТ обращает внимание международного сообщества на произвол российской оккупационной власти в аннексированном Крыму.  

Согласно заявлению, очередное нарушение норм международного права в Крыму произошло 14 марта 2018 года, когда подконтрольный российским властям "Верховный суд изменил приговор Владимиру Балуху.

"Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении украинцем боеприпасов. В связи с этим обвинительный приговор был сокращен на два месяца -- до трех лет и 5 месяцев. Однако, даже при условии уменьшения срока наказания, сам приговор остается незаконным с точки зрения международного права и украинского законодательства. В знак протеста против незаконного приговора Балух объявил бессрочную голодовку", - говорится в сообщении.

Напомним, после аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году Владимир Балух вывешивал украинский флаг на крыше своего дома в Крыму и разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18" на стене собственного дома, которую российская оккупационная власть требовала снять. 8 декабря 2016 года сотрудники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации задержали Балуха, утверждая, что на чердаке его дома вроде было выявлено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Позже, после ареста, украинский активист Владимир Балух объявил голодовку.


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