В Украине сегодня могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев

В Украине сегодня, 20 марта 2018 года, могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

"Во вторник, 20 марта, на бессрочные акции собираются выйти работники аграрной сферы. Планируется перекрытие автомагистралей в Киевской области и других областях страны. Дороги могут начать блокировать в 10:30", - говорится в сообщении.

Список дорог, которые могут быть перекрыты:

Черкасская область: автодорога Е-95, пост полиции, возле Умани; Винницкая область: автодорога М-12, с. Степное; Полтавская область: автодорога М-03 с. Чутово; Кировоградская область: автодорога М-12, в 10 километрах от Новоархангельска; Кировоградская область: автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из Кропивницкого в сторону Николаева; Харьковская область: автодорога М-03, пгт Песочин; Черниговская область: автодорога М-01 с. Кипти; Ровенская область: автодорога М-06 с. Головница, 1,5 км от поста полиции возле Корца; Одесская область: автодорога М-15, с. Кирнички (Измаильский район) Киевская область: автодорога Е-95, с. Ивановка, автодорога М-06, пешеходный переход на границе Макаровского района и Житомирской области; Хмельницкая область: автодорога Е-50, с. Прибужское.