Украинская дочка российского ВТБ прекращает свою банковскую деятельность

Акционеры АО "БМ Банк", украинской дочки ВТБ, приняли решение о прекращении банковской деятельности кредитной организации с сохранением юридического лица. Об этом говорится в заявлении на сайте банка.

"19 марта на общем собрании акционеров АО "БМ Банк" принято решение о прекращении банковской деятельности АО "БМ БАНК" с сохранением юридического лица, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) АО "БМ БАНК" полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка.

В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.