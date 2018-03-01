Молодежная сборная Украины по MMA не поедет на чемпионат мира в Россию

Молодежная сборная Украины по смешанным единоборствам не поедет на чемпионат мира, который состоится 23-26 марта в городе Санкт-Петербург.

Об этом сообщает Федерация MMA Украины.

В связи с тем, что молодежная команда прошла серьезный этап подготовки к мировому первенству, федерация решила устроить ей международные поединки.

Функционерам удалось договориться о проведении матчевой встречи со сборной Польши, которая состоится 23 марта во Львове.

Ранее министр молодежи и спорта Игорь Жданов издал приказ, запрещающий украинцам выступать на соревнованиях в России.