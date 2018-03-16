Украинцы смогут оформлять визы в Кувейт в аэропорту

Украинцы смогут оформлять визы в Кувейт в аэропортуСегодня, 13:15
Президент Петр Порошенко во время переговоров с Эмиром Государства Кувейт инициировал рассмотрение вопроса о расширении сотрудничества в сфере контактов между людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
«Мы договорились о том, что мы даем поручение о получении украинскими гражданами виз прямо в аэропорту», - рассказал Порошенко.
Он выразил надежду, что через несколько месяцев будет продемонстрирован прогресс в этом направлении.
«Я предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядел именно так – чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну», - заявил Президент.