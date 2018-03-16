Из-за снегопадов на дорогах Донетчины сложная ситуация

Спасатели в Донецкой области десять раз оказывали водителям помощь на дорогах из-за непогоды на выходных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

Из-за обильных снегопадов на дорогах Донетчины наблюдается сложная ситуация. Водители транспортных средств массово попадают в снежные сугробы.

В течение выходных, 17-18 марта, спасатели Донетчины 10 раз привлекались для извлечения транспортных средств из снежных заносов. Наиболее сложной была ситуация на дорогах в Добропольском и Константиновском районах. В Добропольском районе бойцы 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда с помощью буксировочного троса и автоцистерны трижды отбуксировали автомобили из снежных заносов на расчищенный участок дороги. В Константиновском районе представители 16-го Государственного пожарно-спасательного отряда изъяли из снежного плена 8 грузовых автомобилей, 3 легковых автомобиля и 2 автобуса.

Подобную помощь водителям спасатели Донетчины также предоставляли в Селидовском, Александровском, Волновахском районах, а также на территории Торецка.

Всего от Главного управления привлекалось 46 человек личного состава и 10 единиц техники.