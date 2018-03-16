Франция и Норвегия не признают выборы РФ в Крыму

Франция не признает выборы президента России в аннексированном Крыму. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

В ведомстве заявили, что страна и в дальнейшем поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, передает 112 Украина.

«Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению МИД, Франция не признает проведение выборов президента России на территории Крыма.

«Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар. Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общине и призывает освободить всех лиц, задержанных в нарушение международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма», - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приедет в Киев 22 и 23 марта.

Признавать результаты выборов президента РФ в аннексированном Крыму отказалась также Норвегия.

«Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнанию», – говорится в сообщении МИД в Twitter.