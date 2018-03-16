ГПУ подозревает «Новую почту» в неуплате налогов

Обыски в «Новой почте» в Киеве, Полтаве, Харькове и Днипре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Новая почта» и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины», - написала она в Facebook.

По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сарган сообщила, что на следующей неделе генпрокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО «Новая почта».

«Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО «Новая почта» не будут получены, уголовное производство будет закрыто», - заявила она.

Напомним, 16 марта Главное следственное управление ГПУ провело около 15 обысков в складских и офисных помещениях ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава, Харьков и Днипро.