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На Донетчине будут созданы мобильные группы для проверки пассажироперевозчиков

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области на 21% увеличилось количество ДТП с участием пассажирского транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В этом году количество ДТП с пострадавшими снизилось на 7%. Однако, несмотря на повышение безопасности на дорогах, на 21% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также количество травмированных. Так, в Мариуполе в результате ДТП с автобусом 1 человек погиб, 19 пострадали», – сказал заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования патрульной полиции Андрей Францишко.

Полицейский очертил проблемные вопросы, от которых зависит безопасность на дороге. Во-первых, это нелегальные перевозчики, которые возят людей на неисправных автобусах, создавая угрозу для их жизни и здоровья. Наиболее остро это ощущается на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Только с начала года полицией зарегистрировано 125 нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Еще один фактор риска – разрушение дорог вследствие движения тяжеловесного и негабаритного транспорта. За два месяца полицейские привлекли к ответственности 12 водителей, которые ехали с перегрузкой. Однако на сегодня отсутствуют определенные места для размещения габаритно-весовых комплексов для контроля за проездом фур, а также площадок для содержания транспорта, задержанного за превышение весовых норм.

Сейчас габаритно-весовые комплексы, где несут службу полицейские совместно с представителями «Укртрансбезопасности», выставлены у блокпостов, что мешает движению транспорта и создает очереди.

Опасность также кроется в нелегальных грузах, которые движутся из неподконтрольной территории. Сотрудники криминальной полиции Донетчины отрабатывают лиц, перевозящих граждан через линию разграничения. В течение 2015-18 годах установлено 1150 лиц, осуществляющих перевозки через КПВВ, и 44 человека, которые перевозят пассажиров в РФ и АР Крым. «90% из них осуществляют передачу посылок из оккупированной территории. Есть факты, когда в них находили оружие, взрывчатку, наркотики. В 2016 году было изъято 20 кг взрывчатки, которые были спрятаны в вещах первой необходимости, а в ряде случаев – привязаны под бамперами пассажирского автобуса», – сообщил заместитель начальника Донецкой области-начальник криминальной полиции Сергей Колесник.

Полиция Донетчины инициировала разработку механизма совместных действий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. «Среди главных предложений – создать мобильные группы в составе сотрудников полиции и заинтересованных служб, которые будут проверять техническое состояние автобусов и прекращать нелегальные перевозки. Кроме того, установить габаритно-весовые комплексы на въездах в область, чтобы не допустить разрушения дорог, и оборудовать их всем необходимым для содержания транспорта», – отметил Андрей Францишко.

«Нужен усиленный контроль с участием всех компетентных служб. Группа должна свободно двигаться по области и проверять как предприятия, так и автомобили на маршруте, а также наводить порядок на КПВВ, где действуют нелегальные перевозчики и фиксируются многочисленные случаи продажи места в очереди. Перевозчики соблюдать действующее законодательство  – от таксистов до крупных перевозчиков», – подчеркнул заместитель председателя Донецкой ВГА Виктор Ремский.


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