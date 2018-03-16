В Украине без электроснабжения остались 129 населенных пунктов в 7 областях

Почти 130 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены в связи со сложными погодными условиями по данным на утро понедельника, - сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская – 17, Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская – 2", – говорится в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах Украины обеспечено.

Подразделения ГСЧС провели буксировку 308 единиц автотранспортных средств, оказали помощь 483 гражданам.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.