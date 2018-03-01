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В российские консульства 18 марта будут допускаться только дипломаты

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил временно поверенному в делах Российской Федерации в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом. Об этом он написал в Facebook, - сообщает "Украинская правда".

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - сообщил Аваков.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенцией", - отметил министр.

По его словам, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - заявил Аваков.

Он отметил, что ранее вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине и довел до него официальную позицию украинской стороны относительно выборов 18 марта.

"Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна", - добавил министр.

В МВД заявили, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма. Также Климкин сообщил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

В ЦИК РФ заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в аннексированном Крыму пройдут в штатном режиме. Позже в России заявили, что требуют от Киева обеспечить безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Как известно, "Национальные дружины" заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в Украине. На своей странице в Facebook организация заявила, что "кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и коридор позора", - говорится в сообщении.


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