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Киев сегодня вечером закрывает въезд грузовикам

Сегодня, 16:19 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 16 марта, с 19:00 и до понедельника, 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного и большегрузного транспорта в Киев. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Так, режим ограничения въезда предусматривает, что соответствующие службы будут оперативно принимать решения о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, исходя из погодных условий. По словам первого заместителя председателя КГГА, это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

По словам чиновника, все профильные коммунальные службы города приведены в максимальной готовности для уборки снега. Кроме того, городские власти обратились в Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости (по обращению районных администраций) привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов и тому подобное.

Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами.

Также городские власти убедительно просит киевлян во время непогоды не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, особенно для поездок в центральную часть города.


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