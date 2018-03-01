В Таирово обратились к главе Одесской ОГА Максиму Степанову по поводу выборов в ОТГ

Таировская поселковая избирательная комиссия приняла открытое обращение к губернатору Одесчины Максиму Степанову, в котором излагает свою официальную позицию по поводу результатов выборов в Таировской громаде, состоявшихся 24 декабря 2017 года.

Члены комиссии доводят до сведения губернатора, что, вследствие многочисленных нарушений избирательного законодательства, которые имели место во время голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 24 декабря 2017 года, ТПИК была вынуждена проводить повторный подсчет голосов избирателей на большинстве избирательных участков.

В результате процесс подсчета голосов затянулся, и, как следствие, возникла проблема с законностью исполнения расходной части местных бюджетов Таировской громады.

"Таировская поселковая избирательная комиссия Овидиопольского района Одесской области считает необходимым обратиться к Вам с изложением официальной позиции по ситуации, сложившейся в отношении результатов первых выборов Таировского поселкового совета Таировской объединенной территориальной громады которые состоялись 24 декабря 2017.

Многочисленные нарушения избирательного законодательства, которые имели место во время голосования и подсчета голосов избирателей, как со стороны отдельных субъектов избирательного процесса, которые баллотировались, так и со стороны участковых избирательных комиссий, установленные многими судебными решениями,вынудили ТИК проводить повторный подсчет голосов избирателей на большинстве избирательных участков для установления действительного и достоверного результата волеизъявления избирателей. Естественно, что при указанных условиях процесс подведения итогов выборов значительно затянулся, что исключило, в свою очередь, законность исполнения расходной части местных бюджетов поселкового и сельских советов громады", -говорится в обращении к председателю Одесской Облгосадминистрации.

"Несмотря на обвинения в затягивании с подведением итогов голосования и результатов выборов со стороны Таировского поселкового головы Х.Г. Хасаева, комиссия, осознавая ответственность за определение максимально достоверного результата волеизъявления граждан перед государством и, прежде всего, перед избирателями, несмотря на огромное давление и безосновательные обвинения в несуществующей предвзятости, установила результаты выборов депутатов Таировского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области и по состоянию на 28 февраля 2018 зарегистрировала 20 из 26 депутатов совета. Это количество превышает 2/3 от общего состава совета. Следовательно новоизбранный Таировский поселковый совет, на сегодня, в соответствии с требованиями закона является полномочным органом местного самоуправления",- подчеркивают в Таировской поселковой территориальной избирательной комиссии.

"На этом основании, постановлением № 414 от 28 февраля 2018 ТПИК созвала первую сессию новоизбранного Таировского поселкового совета Объединенной территориальной громады Овидиопольского района Одесской области, которая была назначена на 01.03.2018 г. Однако сессия не состоялась, поскольку на пленарное заседание явилось лишь 12 зарегистрированных депутатов из 20, тогда как для кворума, необходимо присутствие 14 депутатов. Следует отметить, что неявка зарегистрированных депутатов не является случайным совпадением объективных обстоятельств. Большинство из тех, кто не явился, представляют именно те политические силы, которые безосновательно обвиняли ТПИК в предвзятости и сознательном затягивании установления результатов выборов. Таировский поселковый голова Хасаев Х. Г. не только отказался содействовать в обеспечении проведения первой сессии по надуманным основаниям, которые не имеют никакого отношения к действующему законодательству, но и побуждает отдельных зарегистрированных депутатов игнорировать постановление о созыве сессии, очевидно, пытаясь таким образом искусственно продлить срок своих полномочий",- подчеркивают члены Таировской поселковой избирательной комиссии в своем обращении к губернатору Максиму Степанову.

"Кроме того, - говорится в документе,- следует отдельно отметить, что в последнее время наблюдаются факты попыток блокирования работы ТПИК отдельными субъектами избирательного процесса, с последующими обращениями в суд с исками о бездеятельности ТПИК, которая создается искусственно самими же истцами. Комиссия, в пределах предоставленных законом полномочий и возможностей, в сложной ситуации, сложившейся в результате кулуарной активности отдельных субъектов не только избирательного, но и политического процесса, выполняет все свои обязанности по обеспечению полномочий вновь избранного органа местного самоуправления. Однако отдельные политические силы и деятели, а также зарегистрированные депутаты не учитывают интересы членов Таировской объединенной громады и своими действиями фактически игнорируют результаты выборов. В этихобстоятельствах мы считаем, что искусственным срывам проведения первой сессии новоизбранного поселкового совета должна быть дана надлежащая политическая и юридическая оценка. Со своей стороны, ТПИК рассматривает возможность принятия, в пределах своих полномочий, Решения о признании выборов депутатов Таировского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области несостоявшимися, на основании неисполнения зарегистрированными депутатами своих обязанностей перед избирателями. Надеемся, что Вы, Максим Владимирович, как руководитель областного органа исполнительной власти, также дадите соответствующую оценку этой ситуации, ставящей под угрозу жизнеобеспечение Таировской Объединенной территориальной громады. А так же, в границах полномочий глав местных государственных администраций, окажете влияние на отдельных субъектов избирательного процесса и должностных лиц органов местного самоуправления, категорически игнорирующих конституционные права граждан. Также считаем, что благодаря Вашему авторитету и ответственности за обеспечение соблюдения законности на вверенной территории, Ваше вмешательство, в пределах компетенции, позволит вернуть процесс в законное русло и наконец сформировать новоизбранный представительский орган местного самоуправления",- подчеркивается в обращении Таировской ТИК к Максиму Степанову.