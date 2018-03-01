ГПУ вызывает на допрос экс-нардепа Жванию

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос в качестве свидетеля экс-нардепа Давида Жванию.

Соответствующая повестка размещена на сайте ГПУ.

Как отмечается, следователи Департамента специальных расследований ГПУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица), ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

"В ходе досудебного расследования в настоящее время возникла объективная необходимость в установлении определенных фактов и обстоятельств, в частности, путем допроса Жвания Давида Важаевича в качестве свидетеля, поскольку имеются достаточные основания полагать, что он может дать показания, которые имеют значение для уголовного производства", - говорится в сообщении.