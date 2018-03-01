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Суд вынес приговоры банде «днровцев», которые пытали и грабили жителей Донетчины

Сегодня, 14:04 citynews.net.ua | Напечатать

5 членов организованной преступной группы, которые совершали разбойные нападения и пытали людей, проведут за решеткой от 8 до 12 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в мае 2014 двое жителей Покровска, находясь на территории Донецка, вступили в ряды «ДНР» и, вернувшись в родной город, имея при себе оружие и боеприпасы, организовали преступную группу, в состав которой вошли семь жителей Покровска и района в возрасте от 28 до 42 лет.

«В течение июля-декабря 2014 указанные лица, одетые в камуфляжную форму, маски и вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, совершили 12 разбойных нападений на предприятия и граждан в Красноармейском и Добропольском районах и завладели личным имуществом и денежными средствами потерпевших на сумму почти 200 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В помещения частных домов и предприятий злоумышленники проникали путем разбития оконного стекла. Угрожая оружием, они связывали потерпевших и, применяя пытки, а именно – резали им руки и уши, требуя отдать деньги.

При проведении следственных и оперативных мероприятий у лиц, причастных к разбойным нападениям, изъят автомат АК-74, пистолет ПМ, гранаты, многочисленные боеприпасы, камуфляжная форма.

Суд поддержал позицию прокурора и приговорил 32-летнего организатора банды к 12 годам лишения свободы, одного из участников к 10 годам лишения свободы, еще трое членов ОПГ проведут за решеткой следующие 8 лет своей жизни.


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