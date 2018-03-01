Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира киевского "Беркута" за превышение полномочий и провоцирование конфликта в Украинском доме в 2010 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ. Сообщается, что обвиняемый в апреле 2010 года в должности командира полка милиции "Беркут" в Киеве, действуя по указанию нардепа от Партии регионов Вадима Колесниченко, вместе с бывшим замначальника управления МВД Украины в Киеве и подчиненными в Украинском доме спровоцировали конфликт и применили силу в отношении посетителей мероприятия, задержав 14 человек.

Кроме того, подозреваемые мешали журналистской деятельности, применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телеканалов, который пытался задокументировать их действия. В отношении Колесниченко, замначальника управления милиции и заместителя командира "Беркута" суд разрешил арест, и они объявлены в розыск. Обвинительный акт по командиру роты и 6 сотрудникам "Беркут" передан в суд в 2016 году, который сейчас рассматривается Шевченковским районным судом.