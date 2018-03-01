В Украине с начала суток произошло три взрыва в трех регионах

В Украине с начала суток, 15 марта 2018 года, произошло три взрыва в трех регионах страны.

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. "Только за одну ночь и утро - три взрыва в трех частях страны", - написал он.

Так, взрывы произошли в Киеве, Ужгороде и Доброполье (Донецкая область). В Киеве, по информации представителя МВД, взрыв произошел около трех часов ночи в Деснянском районе города: во время задержания местный житель, 1988 года рождения, бросил под автомобиль правоохранителей ручную осколочную гранату, которая взорвалась. В результате происшествия никто не пострадал, правонарушитель задержан.

Ночью также произошел взрыв и на Закарпатье, в 03:30 в Ужгороде на территорию домовладения врача стоматолога, неизвестный бросил неустановленный предмет, который взорвался. В результате взрыва также никто не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются. Кроме того, в 9 утра произошел взрыв в городе Доброполье: взрыв произошел в квартире, где проживала семейная пара. В результате взрыва мужчина погиб, а женщина получила осколочные ранения.